FCM-Fans harren für Pokal-Tickets aus

Viele Fans des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg haben dem Montag entgegengefiebert. Seit dem Morgen sind die Karten für das DFB-Pokalspiel gegen Bundesligist Borussia Dortmund erhältlich – und zwar an der Vorverkaufsstelle an der Goldschmiedebrücke in Magdeburg. Bildrechte: MDR/André Plaul