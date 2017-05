Schwerer Unfall Mindestens zwei Tote auf der Autobahn 14

Auf der Autobahn 14 zwischen Halle-Tornau und Halle-Peißen hat es am Mittwoch einen schweren Unfall gegeben. Das teilte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT mit. Ein Sattelzug war in Brand geraten. Nach ersten Angaben sind zwei Menschen ums Leben gekommen, drei weitere Menschen wurden verletzt.

Neben dem Lkw seien auch ein Pkw und ein Kleintransporter in den Unfall verwickelt gewesen.



Die Autobahn ist an dieser Stelle in Richtung Dresden derzeit voll gesperrt. Es staut sich bis Halle-Trotha, der Verkehr wird ab Tornau umgeleitet. Auch auf der Umleitungsstrecke müssen Autofahrer mit Stau rechnen. Warum der Lkw in Brand geriet, ist noch unklar. Gefahrgut soll er nicht geladen haben.