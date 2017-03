Nach Finanzproblemen Traditionsbetrieb im Salzlandkreis gerettet

In Aschersleben im Salzlandkreis ist ein 120 Jahre altes Traditionsunternehmen mit 70 Arbeitsplätzen gerettet worden. Es handelt sich um die Firma MCE Aschersleben, die bislang zum Bilfinger-Konzern gehörte. Dieser war Ende 2014 in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Anfang des Monats hat nun der früher angestellte Geschäftsführer Matthias Schröder das Unternehmen aufgekauft. Die Summe wurde nicht bekanntgegeben.

Die Gewerkschaft IG Metall hat sich über die Rettung der MCE Aschersleben GmbH erfreut gezeigt. Axel Weber von der IG Metall Magdeburg-Schönebeck sagte MDR SACHSEN-ANHALT, das eigene Ziel, Partner für den Traditionsbetrieb zu finden, sei erreicht. Diese habe man in der Landespolitik gefunden. Vom Landtagsabgeordneten Detlef Gürth (CDU) über das Wirtschaftsministerium bis zum Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) hätten sich nach dem drohenden Aus 2015 Politiker für den Erhalt eingesetzt. Der Standort und die Arbeitsplätze seien nun gesichert und der Großteil der ursprünglich etwa 80 Kollegen noch da.

Weber sagte weiter, Geschäftsführer Schröder werde vor einer schwierigen Aufgabe stehen. Er müsse mit den rund 70 Mitarbeitern eine Nische für Produkte finden, die man nicht in gleicher Qualität oder billiger in Osteuropa fertigen kann. "Das wird eine herausragende Aufgabe für ihn sei, den Standort zu sichern. Wir sind der Auffassung, dass es eine reale Chance gibt." Der Bilfinger Konzern habe an Kraftwerksanlagen festgehalten und die Energiewende verschlafen. Andernfalls wäre eine Übernahme durch einen anderen Investor leichter gewesen, sagte Weber.