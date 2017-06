Nach Ausschreitungen am Hasselbachplatz Polizei, Stadt und Händler besprechen erste Schritte

Nachdem in der Nacht zu Sonnabend vergangener Woche rund 150 Menschen am Hasselbachplatz in Magdeburg randaliert hatten, war die Erschütterung groß. Die Worte "Problemviertel" und "Brennpunkt" fielen. Am Donnerstag nun haben sich Vertreter von Polizei, Stadt und Händlern und Gastronomen an einen Tisch gesetzt – und beraten, wie Ausschreitungen wie diese künftig verhindert werden sollen.