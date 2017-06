Oberbürgermeister von Magdeburg Lutz Trümper wieder SPD Mitglied

Zurück zur alten Liebe: Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper ist wieder Mitglied der SPD. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT wurde der seit 2015 parteilose Oberbürgermeister vom SPD-Vorstand des Ortsvereins Magdeburg-West wieder aufgenommen. Der Ortsverein hat Trümpers Aufnahmeantrag einstimmig angenommen.

Trümper war 25 Jahre lang Mitglied der Sozialdemokraten, bis er 2015 aus der Partei austrat. Seinen neuen Aufnahmeantrag hatte er nach eigenen Angaben aber schon seit September letzten Jahres in der Tasche gehabt. "Ich habe immer gesagt, ich bleibe im Herzen Sozialdemokrat. Es war eine Frage der Zeit, bis ich wieder eintrete", sagte Trümper am vergangenen Freitag in Magdeburg.

Freude beim Landesvorstand

SPD-Landesvorsitzende Burkhard Lischka freut sich über Trümpers Rückkehr. Bildrechte: dpa Der SPD-Landesvorsitzende Burkhard Lischka sagte, dass er sich über den Wiedereintritt Trümpers in die Partei freue. Es sei ein starkes Zeichen für die SPD in Sachsen-Anhalt. "Lutz Trümper ist einer der profiliertesten und erfolgreichsten Kommunalpolitiker in Sachsen-Anhalt", so der SPD-Landesvorsitzende.



Schon zu Ostern habe Lischka seinem ehemaligen Parteigenossen persönlich besucht. Dabei habe er ihm den alten Mitgliedsausweis und einen Bierdeckel mit einem aufgedruckten Neuantrag überreicht, erzählte Lischka MDR SACHSEN-ANHALT.

2015 im Streit gegangen

Im Oktober 2015 war Lutz Trümper aus der SPD ausgetreten, nachdem er die Flüchtlingspolitik der damaligen Spitzenkandidatin Katrin Budde als "realitätsfern" kritisiert. Mit dieser Äußerung, so Budde, habe Trümper der SPD und der Spitzenkandidatin geschadet. Daraufhin hatte Trümper seine Konsequenzen gezogen und die SPD verlassen.

Seinen Austritt sahen viele kritisch. Trümper habe die SPD 2015 im Stich gelassen, sagte die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, Tina Rosner. Ihr sei aber klar, dass er bei vielen Leuten beliebt sei. Es komme nun darauf an, wie sich Trümper verhalte. Falls Trümper in der SPD wieder öffentlichen Streit über die Rechte von Flüchtlingen und Asylbewerbern vom Zaun breche, wäre das aber "nicht hilfreich".