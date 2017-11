Die Kosten für den Magdeburger City-Tunnel steigen nach neusten Berechnungen auf 139 Millionen Euro. Nun hat sich der Oberbürgermeister Lutz Trümper dazu geäußert. In der Sendung "MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE" am Freitag sagte Trümper, dass er nicht voraussagen könne, wo man am Ende bei den Kosten lande. Auch der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Dieter Scheidemann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass es blauäugig sei, würde man behaupten, diese Kostensteigerung sei das Ende der Fahnenstange.

Mehrkostendeckung aus Rücklagen

Trümper versicherte aber, die Stadt werde die Mehrkosten stemmen. "Das ist keine einfache Angelegenheit für die Stadt, aber wir werden das hinkriegen", so Trümper. Man habe in den letzten Jahren in der Haushaltsplanung Rücklagen von 12 Millionen gebildet. Die Kosten für die Stadt sind jedoch auf rund 30 Millionen gestiegen.

Bildrechte: IMAGO Niemand redet gern über Kostensteigerungen. Lutz Trümper, Magdeburgs Oberbürgermeister

Die Suche nach dem Schuldigen

Zur Frage nach dem Schuldigen sprach Trümper von einer schwierigen Materie. Bei der Planung seien Fehler bei der Bemessung der Bohrpfähle gemacht worden. Damit habe das Dilemma begonnen. Mit einer falschen Dimensionierung waren alle Maße falsch und dadurch musste im laufenden Bauverfahren umgeplant werden.

Scheidemann sieht den Fehler beim Planungsbüro. Die Stadt habe das durch Gutachter prüfen lassen und den finanziellen Anspruch gegenüber dem Planungsbüro geltend gemacht. Derzeit bewerte eine Versicherung den Fall.

Kostensteigerung von 40 auf 139 Millionen

Am Donnerstag teilte die Stadt Magdeburg mit, dass die Kosten für den Tunnelbau auf 139 Millionen Euro steigen werden. Über den Eigenanteil, den die Landeshauptstadt leisten muss, soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 7. Dezember entscheiden. Dieser Anteil erhöht sich nach den neuesten Berechnungen laut Stadtverwaltung von derzeit rund 42 Millionen auf mehr als 67 Millionen Euro. Bei der ersten Planung 2005 lagen die Gesamtkosten noch bei rund 40 Millionen Euro. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mehr zum Thema