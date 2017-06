Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper hat nach den Ausschreitungen am Hasselbachplatz ein härteres Vorgehen gegen Randalierer gefordert. "Diese Leute wissen, dass wir ihnen nichts können, wenn sie aus der Gruppe heraus mit Flaschen werfen", sagte der SPD-Politiker am Sonntag. Die Stadt sei in solchen Situationen auf die Unterstützung der Polizei angewiesen. Das städtische Ordnungsamt sei allein völlig chancenlos. Dafür müsse die Polizei ständig auf dem Platz präsent sein.

Der Sprecher der Polizeidirektion Nord in Magdeburg, Marc Becher, hatte bereits vor Trümpers Äußerungen bei MDR SACHSEN-ANHALT gesagt, der Hasselbachplatz werde an Wochenenden bereits verstärkt kontrolliert. Die Polizei werde für Ruhe und Ordnung sorgen. Schon seit Jahresbeginn habe man generell die Präsenz der Beamten dort erhöht.



"Es ist einfach so, dass sich die Anwohnerschaft öfter bei uns meldet, dass es doch sehr laut wird. Es gibt immer wiederkehrende Lärmbelästigungen, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Immer mehr Menschen nutzen außerdem den Hasselbachplatz als Anlaufpunkt. Und auf diese Entwicklung reagiert natürlich die Polizei auch in Verbindung mit den Ordnungsbehörden der Stadt", sagte Becher. Deswegen habe man sich auch frühzeitig zusammengesetzt und ein Präsenszkonzept erstellt. Dieses verfolge man mit Erfolg, mit Ausnahme dieser speziellen Nacht. "Das hat eine Qualität gehabt, das haben wir so nicht kommen sehen."