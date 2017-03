Schon seit Monaten ist die Unterführung am Magdeburger Hauptbahnhof für Autofahrer gesperrt. Ab Samstag ist der Tunnel dann komplett dicht – auch Fußgänger, Fahrradfahrer und Straßenbahnen können nicht mehr passieren. Mit der Komplettschließung bis Ende 2018 soll der bisherige Rückstand im Bau-Zeitplan ausgeglichen werden. Radfahrer und Fußgänger müssen dann durch den Hautbahnhof ausweichen oder weite Umwege in Kauf nehmen. Auch für den öffentlichen Nahverkehr in der Landeshauptstadt hat das gravierende Änderungen zufolge.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) versprechen: "Trotz Sperrung fahren aus allen Stadtteilen Straßenbahnen in die Innenstadt – und zwar umsteigefrei". Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Kreuzung am Südring am Samstag wieder geöffnet. Diese ist bisher auch wegen Bauarbeiten geschlossen. Dann gilt auch ein neuer Fahrplan und das Streckennetz wird verändert. Die Bahnen aus den westlichen Stadtteilen Diesdorf, Olvenstedt und Stadtfeld (Linie 1, 4 und 5) werden dann über den Südring geleitet. Das bedeutet zwar längere Fahrtzeiten, die MVB erhoffen sich aber mehr Komfort für die Fahrgäste. Und vor allem eine engere Taktung. Denn bei der ersten Tunnelschließung 2016 gab es nur eine einzelne Ersatzlinie, was für viel Kritik sorgte.