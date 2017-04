Die beiden Magdeburger Elefantendamen Birma und Mwana sind in das neue Elefantenhaus eingezogen. Nur wenige Tage nach der Bauabnahme durch die Ämter ging der Umzug am Donnerstagvormittag über die Bühne. Mit Hilfe einer niederländischen Spezialfirma seien die Elefantenkühe betäubt und dann einzeln in Containern mit einem Kran „einmal quer über die Straße“ gehoben worden, wie der Zoo Magdeburg mitteilte.

Eine kleine Flugeinlage für Elefantendame Mwana. Per Kran ging es ins neue Gehege. Bildrechte: Zoo Magdeburg

In den kommenden Tagen sollen sie sich schrittwiese an das neue Haus gewöhnen, während an der Freifreifläche noch gearbeitet werden muss. Zoodirektor Kai Perret sagte: "Die Eingewöhnung wird sowohl für die Elefanten als auch für uns ein spannender Prozess".



Der Zoo ändert mit dem Umzug auch die Haltungsform der Elefanten. Die Elefanten werden im sogenannten "Protected Contact", also im geschützten Kontakt, gehalten, wie es beispielsweise auch bei Menschenaffen üblich ist. Zwischen Mensch und Tier wird es immer eine Barriere geben. Durch viele Öffnungen und Klappen an der Anlage ist jedoch weiterhin eine Pflege der Tiere möglich.



Platz wäre auf der neuen Anlage für acht ausgewachsen Elefanten – plus Nachwuchs. Voraussichtlich im Juni soll Africambo 2 dann für die Öffentlichkeit eröffnet werden.