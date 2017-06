Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind in Haldensleben zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene unterwegs. An einer Kreuzung in Haldensleben überfuhr der Wagen eine rote Ampel. Eine Autofahrerin hatte die Alarmsignale des Rettungswagens offenbar nicht bemerkt und prallte auf der Kreuzung mit dem Fahrzeug zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Rettungswagen um. Die Patienten im Rettungswagen und die Autofahrerin wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Beide Rettungssanitäter erlitten einen Schock.