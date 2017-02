Börde-Landrat Hans Walker legt seine Stirn in Falten, wenn man ihn auf die Gynäkologie- und Geburtenstation sowie die Kinderstation im Haldensleber AMEOS-Krankenhaus anspricht: "Was dort passiert, erfüllt uns mit großer Sorge." Beide Stationen stehen vor dem Aus.

Nach der Schließung der Geburtenstation in Neindorf vor mehr als vier Jahren würde die Börde damit die letzte Einrichtung dieser Art verlieren. Der Kreis wünscht sich zwar medizinische Leistungen im vollen Umfang im Grundbereich. Direkt Einfluss nehmen können Walker und seine Mitarbeiter aber nicht. Der Landkreis hat nur ein Vetorecht, wenn Stationen ungerechtfertigt geschlossen werden. Ungerechtfertigt wäre eine Schließung beispielsweise dann, wenn die "bedarfsgerechte Versorgung" der Bevölkerung nicht mehr sichergestellt ist. "Bedarfsgerecht" ist nicht genauer definiert. Deswegen sagt Walker auch: "Wir sind es nicht, die auf den betreffenden Stationen bei AMEOS in Haldensleben die Lichter ausmachen werden." Der Landrat verweist stattdessen an den Betreiber und ans Sozialministerium.

Im Ministerium ist die Lage in Haldensleben schon länger bekannt. Im Krankenhausplan von 2014 sind die Stationen mit einem Sternchen versehen. Heißt: Sie stehen unter Beobachtung. Denn auch das Land weiß: Die Stationen arbeiten nicht kostendeckend. Deswegen wird von dessen Seite eine Schließung nicht mehr ausgeschlossen. Das Ministerium spielt den Ball mit der endgültigen Entscheidung aber an den Kreis zurück und an Betreiber AMEOS weiter.

Notärzte und Patienten meiden das Krankenhaus

AMEOS hat bereits Konsequenzen aus der Entwicklung der vergangenen Jahre gezogen. Die Geburtenstation ist abgemeldet, komplett geschlossen ist sie noch nicht. In den anderen Bereichen gibt es teilweise nur noch Sprechstunden, berichtet ein Unternehmenssprecher dem MDR. Der Rettungsdienst ist darüber informiert und fährt bei solchen Notfällen direkt andere Krankenhäuser an.

Der Rettungsdienst fährt teilweise das Krankenhaus gar nicht erst an und bringt Patienten direkt zu anderen Einrichtungen. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Und damit nehmen die Rettungswagen den Weg, den viele Patientinnen und Patienten schon von sich aus gehen. Andere Krankenhäuser in Gardelegen, Halberstadt oder Magdeburg sind nicht weit weg. Und genau daraus entwickelt sich eine Art Teufelskreis für AMEOS: Fehlen Patienten, ist ein Krankenhaus als Arbeitgeber für Mediziner unattraktiv. Gibt es auf den Stationen wiederum kein gutes Personal, gehen Kranke in andere Kliniken. Diese Entwicklung hat sich in Haldensleben schon seit Jahren abgezeichnet. Betreiber AMEOS verweist allerdings auf seinen Versorgungsauftrag und sagt, diesen auch erfüllen zu wollen. Der Unternehmenssprecher betont, AMEOS als Betreiber dürfe die Station von sich aus gar nicht schließen. Die Entscheidung liege beim Land.

Entscheidung muss her, doch keiner will sie fällen

2018 will Sachsen-Anhalt ein neues Krankenhausgesetz beschließen. Dann soll auch der Krankenhausplan von 2014 erneuert werden. Ob und wie die betroffenen Haldensleber Stationen dort noch auftauchen, ist auch auf Grund des Hin und Hers zwischen den Beteiligten heute noch völlig offen. Eine Sprecherin des Landkreises Börde machte gegenüber dem MDR aber deutlich, dass sie über kurz oder lang eine Entscheidung erwartet: "Aber keiner will der Erste sein, der so eine Entscheidung trifft."