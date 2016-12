Premiere für das Magdeburger Weihnachtssingen . Am 23. Dezember wird es in der MDCC-Arena mit blau-weißen Kerzen, Glühwein und Plätzchen festlich. Dabeisein und mitsingen kann jeder. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls gratis sind blau-weiße Kerzen und Liederhefte, die am Stadioneingang verteilt werden. Plätzchen und blauer Glühwein dürfen natürlich auch nicht fehlen, ebenso wenig wie die Weihnachtsgeschichte, die vorgelesen wird. Wo sonst auf den Tribünen blau-weiße Schals geschwungen werden, leuchten am 23. Dezember tausende Kerzen, die die MDCC-Fußball-Arena in ein Lichtermeer verwandeln werden. Zwischen den Weihnachtsliedern wird auch der ein oder andere 1. FCM-Song angestimmt.

Die Veranstalter freuen sich auf die Premiere: "Wir laden Menschen in die Arena ein, die sich noch nie ein FCM-Spiel angesehen haben. Wir bringen Fußballfans dazu, christliche Weihnachtslieder zu singen, die sie vielleicht schon lange nicht mehr gesungen haben. Wir freuen uns sehr auf den Gänsehautmoment, wenn alle anfangen zu singen, sich in die Arme nehmen und so eine großartige weihnachtliche Stimmung aufkommt. Ziehen Sie dicke Socken, Mütze und Handschuhe an, bringen Sie gute Laune mit und kommen Sie zum 1. Weihnachtssingen in die MDCC-Arena."