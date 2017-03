Magdeburg Gericht verhandelt über verbotene Facebook-Party

Das Verwaltungsgericht in Magdeburg beschäftigt sich am Dienstag mit einer Facebook-Party, die vor knapp fünf Jahren in Magdeburg einigen Wirbel auslöste. Eine Frau und ein Mann luden damals über das soziale Netzwerk zum Feiern ein. Die Stadt Magdeburg untersagte die Veranstaltung. Hintergrund waren Sicherheitsbedenken, nachdem 40.000 Menschen bei dem öffentlich einsehbaren Post auf "Gefällt-mir" geklickt und mehr als 4.000 ihr Kommen zugesagt hatten.