Teurer Spaß Verbotene Facebook-Party kommt vor Gericht

Eine verbotene Facebook-Party in Magdeburg von 2012 landet nun vor Gericht. Die Stadt hatte die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken untersagt. Die fordert deshalb Verwaltungskosten für das Verbot ein. Dabei geht es um jeweils 2.500 Euro. Doch dieses Geld wollen eine Frau und ein Mann nicht bezahlen. Sie haben deshalb vor dem Veraltungsgericht Magdeburg geklagt. Wie das Gericht mitteilte, wird darüber am 28. März verhandelt.

Ende September 2012 hatte die junge Frau bei Facebook zu einer Party Anfag Oktober eingeladen. 40.000 Menschen gefiel der Eintrag, über 4.000 hatten ihr Kommen zugesagt. Das Ordnungsamt bekam davon Wind, verbot die Veranstaltung und schaltete die Polizei ein. Die rückte mit einem Großaufgebot an und sperrte das betroffene Wohnviertel ab.



Die Frau, von der der Facebook-Post stammte, löschte den Eintrag. Ein junger Mann hielt aber daran fest und lud weiterhin zu der Feier ein. Am Ende kamen 500 Menschen, viele davon Schaulustige. Die Stadt stellte den beiden ihren Aufwand in Rechnung. Das Verwaltungsgericht muss nun klären, ob die Kläger zu den Kosten heranzuziehen sind.