Nach den Ausschreitungen am Hasselbachplatz in Magdeburg hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen ermittelt. Wie eine Polizeissprecherin MDR SACHSEN-ANHALT sagte, handele es sich um den Mann, der einen Beamten durch einen Flaschenwurf verletzt haben soll. Der mutmaßliche Täter sei am letzten Freitag am Hasselbachplatz von Polizisten wiedererkannt worden. Gegen den 18-jährigen Magdeburger werde nun ermittelt. Direkt nach der Auseinandersetzung hatte die Polizei sieben Randalierer vorläufig in Gewahrsam genommen.