Ver.di in Tarifverhandlungen Einzelhändler streiken für mehr Geld

Im Magdeburger Kaufland, bei H&M, im Marktkauf Burg und in einem E-Center in Haldensleben könnte es an den Kassen am Freitag länger dauern: viele Beschäftigte streiken. Auf dem Alten Markt hatten sich am Freitagmittag etwa 70 Einzelhandelsangestellte zu einer Kundgebung versammelt.