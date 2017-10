Mehr Polizei 700 Polizeianwärter werden vereidigt

Am Mittwochvormittag werden in der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben 700 Nachwuchspolizisten von Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) vereidigt. Sie gehören dem aktuellen Ausbildungsjahrgang der Fachhochschule an und werden mit dem Diensteid offiziell in die Reihen der Landespolizei aufgenommen. Am Donnerstag beginnt ihre Ausbildung.

Das Innenministerium kündigte an, es werde die größte Veranstaltung dieser Art seit einigen Jahren. In der Vergangenheit wurde bei der Polizei Sachsen-Anhalt Personal abgebaut. Inzwischen bildet das Land aber wieder mehr Nachwuchs aus – bis 2021 soll die Zahl der Polizisten in Sachsen-Anhalt von 5.700 auf insgesamt 6.400 steigen. Deshalb wurde in diesem Jahr die Zahl der Polizeianwärter verdoppelt.

Umstrukturierung der Polizei

Holger Stahlknecht vereidigt die neuen Polizeianwärter. Bildrechte: dpa Parallel zum Stellenausbau bei Polizeikräften soll die Landespolizei bis zum Jahr 2020 neu organisiert werden. Die genauen Pläne erläuterte Innenminister Stahlknecht am Dienstag. So bleiben die Standorte der drei großen Direktionen in Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau bestehen, der Zuständigkeitsbereich im Norden des Landes soll aber geteilt werden. Die Altmark in Stendal bekommt eine eigene Inspektion. Das sei sinnvoll, weil dann jede Staatsanwaltschaft mit einer Flächeninspektion zusammenarbeite, sagte Stahlknecht.

Die Verwaltung solle zentralisiert werden. Eine neue Einrichtung werde "Zentrale Dienste" heißen und die Verwaltung von Personal, Haushalt oder Recht für alle anderen Inspektionen übernehmen.

Die Zentralen Dienste werden auf dem Gelände der Polizeidirektion in Magdeburg untergebracht werden. Das ist laut Stahlknecht in den Sanierungsplänen für den Standort bereits berücksichtigt.

Unfälle im Fokus

Um besser bei schweren Unfällen reagieren zu können, soll es an jedem der vier Standorte eine Einheit namens Zentraler Verkehrs- und Autobahndienst geben. Die speziell geschulten Beamten sollen bei besonders schweren Unfällen mit Toten, Schwerverletzten oder etwa Unfällen mit Gefahrguttransportern aktiv werden.

Auch wird eine vierte Einsatzhundertschaft in Halle aufgebaut, die in zwei Jahren ihre volle Stärke erreicht. Mit Blick auf die vergleichsweise hohe Kriminalitätsrate im Land will der Innenminister externe Experten ein Gutachten zu Schwerpunkten erstellen lassen. An den Ergebnissen solle die Präventionsarbeit der Polizei ausgerichtet werden, um gezielter Straftaten zu verhindern. Eine Erkenntnis gebe es bereits: Eine geringe Zahl von Intensivtätern sei für eine Vielzahl von Straftaten verantwortlich, sagte Stahlknecht. "Wir wollen diese Intensivtäter erheblich zurückdrängen."

Mehr zum Thema