Wie alle anderen Sportvereine im Sülzetal auch beteiligt sich der SV 1889 Altenweddingen seit 2016 mit 30 Prozent an den Betriebskosten. Bisher hatte die Gemeinde die Kosten getragen. Laut Lipke sind das etwa 6.000 Euro pro Jahr, die Gemeinde hat einen Anteil von rund 14.000 Euro. Weil das Geld des Vereins dafür aber nicht mehr reichte, mussten die Beiträge angehoben werden. Für Erwachsene kostet die Mitgliedschaft nun 96 Euro im Jahr und nicht mehr wie bisher 72. Für Kinder stiegen die jährlichen Kosten von 36 auf 48 Euro. Auf die Frage, ob noch mehr möglich wäre, antwortet der Clubboss mit einem klaren "Nein". Auch das Wort "Schmerzgrenze" fällt in diesem Zusammenhang.

Die Gemeinde muss sparen, möchte die Vereine aber weiter unterstützen. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Mit den Vereinen ist Methner im Gespräch. Er muss den Spagat schaffen zwischen Zuschüssen für das Gemeindeleben und der schwarzen Null im Jahr 2024.



In dem Jahr spielen die D-Jugendlichen, die an diesem Nachmittag Ende Mai in Altenweddingen gekickt haben, schon in der Seniorenmannschaft.