Korruptionsprozess zum Müllskandal Verteidigung fordert Freispruch für Finzelberg

Im Korruptionsprozess gegen den früheren Landrat des Jerichower Landes, Lothar Finzelberg (parteilos), fordert die Verteidigung einen Freispruch. Wie eine MDR-Reporterin berichtet, bezeichneten die Anwälte die Vorwürfe in ihrem Plädoyer vor dem Magdeburger Landgericht am Donnerstag als politisch konstruiert. Die Politik habe versucht, Finzelberg als Sündenbock hinzustellen. Die Verteidiger warfen der Staatsanwaltschaft vor, bewusst einseitig ermittelt zu haben. Zudem zweifelten sie die Glaubwürdigkeit des Hauptzeugen an.



Finzelberg äußerte sich auch selbst. In einer halbstündigen Erklärung ging er noch einmal auf die seit Jahren dauernden Ermittlungen und die Darstellung in der Öffentlichkeit ein. Er sei vorverurteilt worden, zudem hätten die Ermittlungen sein Privatleben belastet.