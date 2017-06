Gut zwei Monate vor der Eröffnung seines Standorts in Magdeburg sucht das schwedische Möbelhaus Ikea noch Mitarbeiter. Wie Filialleiter Matthias Schrabe MDR SACHSEN-ANHALT sagte, sollen bis zu 250 Menschen in dem Einrichtungshaus arbeiten. Rund 150 von ihnen seien bereits unter Vertrag. Sie seien aktuell schon vor Ort, um sich einzugewöhnen.

Die Arbeiten sind nach Angaben des Filialleiters voll im Zeitplan. "Das", so Schrabe, "liegt an der hohen Zuverlässigkeit der Teams, die hier arbeiten." Darunter seien viele Dienstleister und Handwerker aus der Region, erklärte er weiter. Im April hatte Ikea in Magdeburg Richtfest gefeiert, am 31. August soll das Möbelhaus in der Landeshauptstadt eröffnen. "Wir sind sehr zuversichtlich", sagte Matthias Schrabe.