...die Liebesgeschichte von Tony und Maria. Beide verlieben sich auf den ersten Blick. Tony ist jedoch Mitglied der New Yorker Gang "Jets", Maria gehört zu den "Sharks". Da sind in der Welt der verfeindeten Banden die Probleme vorprogrammiert – ihre Liebe steht von Anfang an unter keinem guten Stern. Bildrechte: MDR/Sören Thümler