Landpartie in Bottmersdorf Klein Germersleben Die Suche nach dem Super-Lover

Wenn sich Bauer Arndt so gut auskennt in Bottmersdorf Klein Germersleben, kennt er dann auch den Super-Lover? Er schickt uns zu seinem Sohn. Michael Arndt soll der Super-Lover aus der Börde sein? "Ich war zumindest schon mal erfolgreich", sagt er. Silvester 2016 ist er Vater geworden. Natürlich sei er auch ein super Lover, der echte Super-Lover aber, der steht bei ihm im Stall:

Samuel: 18 Monate alt, muskelbepackt, 840 Kilogramm schwer – ein Simmentaler Fleckvieh. Bildrechte: MDR/Janine Wohlfahrt

Samuel, 18 Monate alt, muskelbepackt, 840 Kilogramm schwer, Simmentaler Fleckvieh mit einem riesigen Ring in der Nase, gut erzogen. Laut Bauer Arndt hört Samuel fast aufs Wort. Den Stall nennt der Bauer liebevoll Love-Box. Drei Damen leben dort derzeit mit dem Bullen zusammen und alle drei ringen um seine Gunst. Eine Rinderdame soll er schon beglückt haben. Die Bauernfamilie hofft, dass es in neun Monaten viele Kälber geben wird. 80 Rinder sind in Bottmersdorf Klein Germersleben zuhause. Sie dürfen jeden Tag auf die Wiese. Postkartenlandleben in der Börde. Darauf sind alle hier stolz.