"Roku, Shichi, Hachi, Ku, Ju" - Sechs, sieben, acht, neun, zehn. In einer Sporthalle auf dem Uni-Campus in Magdeburg gibt die Karate-Trainerin Anweisungen. Die etwa zwanzig Karate-Sportler führen dann blitzschnell ihre Übungen aus: Beide Fäuste lassen sie in Sekundenbruchteilen von der Hüfte als Hieb nach vorn schießen. Die Sportler sind zwischen 13 und 18 Jahre alt und zählen zu den besten Karate-Kämpfern in Sachsen-Anhalt. Sogar einige Meister sind darunter. Sie kommen ziemlich ins Schwitzen.

Bildrechte: MDR/Marcel Roth Hin und wieder aber verlassen zwei von ihnen die Halle und gehen in eine kleinere Sporthalle nebenan. Dort hält sich das Team von Prof. Kerstin Witte vom Institut für Sportwissenschaft bereit: An einer Seite der Halle stehen Tische mit Computern, Kabel verlaufen von dort über den Boden bis zu den Sportlern, die sich zum Training bereit machen.



Die Karate-Sportlerin Antonia ist dran: Sie setzt die Brille auf, während ihr Sportkollege Simon die Anschlusskabel hält. Antonia sieht durch den Bildschirm in der Brille einen ähnlich großen Raum. "Ist er zu groß?", wird sie gefragt. Gemeint ist der Karate-Sportler, den Antonia jetzt via Bildschirmbrille vor sich sieht. Am Computer wird der virtuelle Karate-Sportler ebenbürtig gestaltet.

Ein Fauststoß in 100 Millisekunden

Das virtuelle Training läuft. Der Sportler streift die Handschuhe über. An ihnen sind kleine weiße Kügelchen. Sie werden von den Kameras, die über ein Gestell im Raum verteilt sind, wahrgenommen So können die Wissenschaftler die Bewegungen verfolgen.

Kämpfen mit dem Gegner im Kopf. Bildrechte: MDR/Marcel Roth "Wir trainieren hier die Schnelligkeit der Karate-Sportler", sagt Witte. Denn darauf kommt es beim Karate an: Schneller zu sein als der Gegner. Beim Wettkampf geht es – ähnlich wie beim Fechten – darum, seinen Gegner an den entscheidenden Stelle´n zu berühren und seine Angriffe abzublocken. Dabei gibt es zwar schon mal blaue Flecken, aber verletzt werden soll niemand.



Fauststöße seien im Wettkampf deutlich effektiver als Tritte, erklärt Witte noch. Weil sie schneller sind: "Mit dem Fuß brauchen die Sportler vielleicht eine halbe Sekunde, 500 oder 600 Millisekunden, wenn sie gut sind. Einen Fauststoß können sie in 200, vielleicht sogar in 100 Millisekunden ausführen."



In der Umgebung mit der VR-Brille sehen die Sportler dann einen grauen Karate-Kämpfer vor sich. Bevor der Gegener angreift, blenden die Wissenschaftler die Bezeichnung der Angriffstechnik ins Bild ein. Noch. "Wir haben ganz standardisierte Angriffe, die im Laufe der Wochen immer schwieriger werden", sagt die Wissenschaftlerin.

Auch die Namen der Angriffe verschwinden dann. Die Sportler trainieren zunächst zwei Mal in der Woche mit der VR-Brille, insgesamt sechs Wochen lang. "Wir erhoffen uns, dass sie schneller und besser werden und dass es ihnen auch mehr Spaß macht. Und: Es kann ja nichts passieren, sie können sich richtig ausprobieren."

"Denk an deine Hüfte, Antonia"

Die Sportler selbst sind noch nicht ganz so überzeugt: "Es ist teilweise anstrengender, weil die Gegner sofort angreifen. Beim normalen Training steigert man sich erst", sagt zum Beispiel Lara. "Volle Pulle" müsse man da schon geben, sagt sie. Valentin glaubt, dass sich seine Technik durch das Training mit der VR-Brille vielleicht ein kleines bisschen verschnellere. Schade finden sie alle, dass man den Gegner nicht spüre.

Aber einen virtuellen Gegner in der echten Welt haptisch spürbar zu machen – so weit ist die Technik noch lange nicht. Und Ziel des Trainings ist vor allem die Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Ob das funktioniert, das wissen die Forscher spätestens im Sommer, wenn sie ihre Daten ausgewertet haben.

Während des Trainings gibt Witte auch Tipps. "Denk an deine Hüfte, Antonia", kommt von ihr zum Beispiel zwischendurch. Witte ist zwar nicht die Karate-Trainerin der Sportler, allerdings trainiert die Professorin selbst zweimal in der Woche gemeinsam mit den Jugendlichen. "Weil es Spaß macht. Und natürlich kriege ich auch schon mal eins drauf", sagt Witte und lacht.