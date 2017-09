Kriminalität Wachschutz soll Irxleben vor Einbrechern schützen

Das Projekt soll am 1. Januar 2018 starten. Derzeit läuft die Mitgliederwerbung. Irxleben ist in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Einbrechern und Dieben geworden, die dann ihre Flucht womöglich über die Autobahnen 2 oder 14 antraten.

Henriette Quade, DIE LINKE Bildrechte: dpa

Henriette Quade, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, sieht ebenfalls die Polizei in der Pflicht. Es müsse geklärt werden, ob es tatsächlich mehr Einbrüche gibt. Die Polizei müsse weiter schauen, was sie tun und auch leisten kann.



Prinzipiell sei die Sicherheit immer die Aufgabe der Polizei und nicht die privater Wachdienste, so Quade. Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger sei aber ernst zu nehmen, allerdings müssten Politik und alle verantwortlichen Stellen für Rationalität sorgen: Quade sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es ist problematisch, wenn es in die Richtung von Selbstjustiz geht."