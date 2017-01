Preisverleihung Das sind die Magdeburger des Jahres

Normalerweise sorgen Nicole John und Nadja Benndorf für strahlende Kinderaugen, denn sie organisieren Klinikkonzerte für kranke Kinder. Am Dienstagabend im Magdeburger Opernhaus strahlten die beiden jungen Frauen aber selbst. Sie wurden zu den Magdeburgern des Jahres 2016 gewählt. Bei der Internet Abstimmung der Volksstimme hatten sie die meisten Stimmen bekommen. Für Nadja Benndorf ein echter Glücksmoment. Sie sagte dem MDR: "Als wir realisiert haben, dass wir die Sieger sind, haben wir uns nur noch gefreut."

2011 hatten die beiden Frauen ihr Projekt gestartet. Seitdem gab es unter anderem Konzerte von Bands wie Silbermond und Revolverheld im Klinikum Magdeburg im Stadtteil Olvenstedt. Motivation bekommen sie vor allem von den Kindern, sagt Nicole John. "Die Kliniken rufen uns oft nach den Konzerten an und sagen, dass die Kinder wahnsinnig glücklich sind. Wir hoffen, dass sie so ihrem Aufenthalt im Krankenhaus doch etwas Positives abgewinnen können."

Nicole John und Nadja Benndorf bieten ihre Idee inzwischen auch in Kliniken in Berlin, Göttingen und Leipzig an. Sie hoffen, dass sie weiterhin von vielen Bands unterstützt werden und noch mehr Krankenhäuser sagen: 'Macht das doch auch mal bei uns.'