Uniklinik Magdeburg 300 Menschen folgen Streikaufruf

An der Uni-Klinik Magdeburg wird seit Mittwochmorgen gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di hat rund 3.000 Beschäftigte aufgerufen, bis 11 Uhr die Arbeit niederzulegen. Wie es von ver.di hieß, sind dem Aufruf bisher etwa 300 Mitarbeitergefolgt. Wie der Ärztliche Direktor des Klinikums, Jan Hülsemann, MDR SACHSEN-ANHALT sagte, verschieben sich durch den Ausstand Termine und Operationen. Die Notfallversorgung sei aber gesichert.

Mit dem Streik will ver.di Druck in den Tarifverhandlungen machen. Die Gewerkschaft fordert 4,3 Prozent mehr Gehalt für das nichtärztliche Personal. Die Arbeitgeberseite hat bisher die Hälfte angeboten. Die Gewerkschaft wirft den Arbeitgebern ein Spiel auf Zeit vor, weil sie die Verhandlungen erst in zwei bis drei Monaten fortsetzen wollten.