Der Magdeburger Zoodirektor Kai Perret hat zu mehr Gelassenheit im Umgang mit dem Waschbären geraten. Obwohl die Tiere sich stetig vermehren, sagte Perret MDR SACHSEN-ANHALT: "Man muss versuchen, mit dem Waschbären in der Stadt zu leben." Es sei zwar möglich, die Population zu reduzieren – es werde jedoch nicht gelingen, die Tierart auszurotten.

Kai Perret, Zoodirektor Magdeburg Bildrechte: Zoo Magdeburg

Dabei sind Waschbären für viele in Sachsen-Anhalt ein Störenfried, ob im Wald, in der Stadt oder auf dem Dachboden. Die EU-Kommission hat den Waschbären kürzlich in eine Liste invasiver Arten aufgenommen, die europaweit zurückgedrängt werden sollen. Tausende Tiere müssen jährlich erschossen werden, weil sie keine natürlichen Feinde haben. Perret sagte, die Jagd der Waschbären könne deren Zahl nur ein wenig drücken. Der Waschbär darf zwar das ganze Jahr über gejagt werden, junge Elterntiere sind davor aber ausgenommen.