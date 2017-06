Wasserschutzpolizei im Einsatz Schifffahrt wird verstärkt kontrolliert

Die Wasserschutzpolizei in Sachsen-Anhalt fährt dieser Tage verstärkt Kontrollen auf den Landeswasserstraßen. Am Donnerstag waren die Magdeburger Beamten auf der Elbe rund um die Landeshauptstadt im Einsatz. Lutz Wendt von der Magdeburger Wasserschutzpolizei sagte MDR SACHSEN-ANHALT, damit solle der Kontrolldruck auf Kapitäne erhöht werden. "Sie sollen wissen, dass die Polizei vor Ort ist und kontrolliert", sagte Wendt.

Seit Beginn der Kontrollen an Christi Himmelfahrt sind demnach in Sachsen-Anhalt rund 440 Schiffe überprüft worden, darunter rund 400 Sport- und Freizeitboote. "Sie liegen außerhalb der Saison auf dem Trockendock oder in der Bootshalle" sagte Wendt zur Begründung.