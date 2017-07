Nach der Schießerei in Weddersleben hat der Bund Deutscher Kriminalbeamter den Einsatz des SEK verteidigt. Sachsen-Anhalts Landesvorsitzender, Hanno Schulz, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei grundsätzlich üblich, ein Spezialeinsatzkommando hinzuzuziehen, wenn Gefahr durch Waffen oder Sprengstoff bestehe. Die Beamten seien speziell für solche Einsätze ausgebildet und besser ausgerüstet als normale Beamte.

In Weddersleben im Landkreis Harz war am Dienstagvormittag ein 28 Jahre alter Mann bei einem Schusswechsel mit Beamten eines SEK getötet worden. Der Mann soll laut Polizei zuvor mit einem Sturmgewehr AK-47, auch bekannt als Kalaschnikow, auf die Polizisten geschossen haben. Später wurden am Tatort weitere Waffen entdeckt.

Hanno Schulz, Bund Deutscher Kriminalbeamter Nach Ansicht von Schulz ist es eher ungewöhnlich, dass der Schütze bei dem Angriff ein solches Sturmgewehr verwendet hat. "Sonst haben wir es im Regelfall mit Handfeuerwaffen zu tun". Es sei leider möglich, sich über das Internet, insbesondere den verdeckten Teil, das sogenannte Darknet, solche Waffen bei Quellen in Osteuropa zu beschaffen.



Das sei schwer zu kontrollieren. Zum einen fehle es der Polizei an Personal, das Internet wirklich zu überwachen. Zum anderen gebe es im Schengen-Raum keine Grenzkontrollen. Die zeitweilig eingeführten Überprüfungen von Einreisenden während des G20-Gipfels hätten gezeigt, "wie erschreckend hoch die Trefferquote fahndungsrelevanter Dinge an der deutschen Außengrenze ist, wenn man kontrolliert." Zudem seien die Summen für diese Waffen auch nicht so hoch, dass man sich diese nicht leisten könnte, sagte Schulz.

