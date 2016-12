Ob jung oder alt, Sopran oder Tenor – alle sind eingeladen am Freitag in die Magdeburger MDCC-Arena zu kommen und Weihnachtslieder mitzusingen. Von 18 bis 19:30 Uhr stimmen Chöre aus der Region mit Klassikern wie "Oh Tannenbaum" auf das Weihnachtsfest ein. Der Eintritt ist frei. MDR SACHSEN-ANHALT überträgt live im Internet.

Mit Kerzen und Chorgesang wird am Freitag, den 23. Dezember, auf Weihnachten angestimmt. Bildrechte: CE-Veranstaltungslogistik Die Organisatoren MDCC, Arbeitsgemeinschaft Christen in Magdeburg und CE Veranstaltungslogistik wollen an diesem Tag die Menschen zusammenbringen. "Wir würden uns freuen, wenn Menschen an dieser verbindenden Veranstaltung teilnehmen", sagt MDCC-Geschäftsführer Guido Nienhaus. "Vielleicht schauen an diesem Tag auch jene vorbei, die sich noch nie ein Fußballspiel angeschaut haben. FCM-Schals sind aber auch herzlich willkommen." Zwischen den Weihnachtsliedern wird auch das eine oder andere FCM-Lied angestimmt. Durch das vorweihnachtliche Programm führen außerdem Stadionsprecher Jens Hönel und Thorsten Rohde. Auch einige Spieler des 1. FC Magdeburg haben sich angekündigt.