Schierke im Harz Weiterbau der Feuerstein-Arena gesichert

Ermöglicht werden soll das durch Umschichtung. Das benötigte Geld soll demnach bei anderen Projekten abgezogen werden. Im Fall der Feuersteinarena fällt das zu Lasten des neuen Funktionsgebäudes für Feuerwehr und Bergwacht in dem Wernigeröder Ortsteil. Dieses Projekt muss nun warten, denn das dafür vorgesehene Geld wird in die Feuersteinarena gesteckt.

Das Problem war ein neuer Antrag auf Fördermittel vom Land. Vor Jahren war vereinbart worden, dass insgesamt zehn Millionen Euro in den Harzort fließen sollen – unter anderem in den Abriss des ehemaligen Hotels "Heinrich Heine", in die Sanierung einer Kita und in die neue Veranstaltungsarena. Für das Jahr 2017 hatte Wernigerode aber weitere 1,4 Millionen Euro für die Entwicklung von Schierke beantragt, darunter 420.000 Euro für die Feuerstein-Arena.