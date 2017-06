Es geht um Liebe. Natürlich. Um die zu Herzen gehende Geschichte zwischen Tony, Mitglied der "Jets", und Maria, die Schwester des Anführer der "Sharks". Beide verlieben sich Hals über Kopf bei einer Tanzveranstaltung im New York der 1950er Jahre. Damit könnte die Geschichte zu Ende sein mit Happy End, wie man das eben so kennt. Ist sie aber nicht. Denn Tony und Maria gehören verfeindeten Lagern an, unterschiedlichen Banden. Tonys bester Freund wird von Marias Bruder erstochen, Tony rächt sich und tötet den Bruder. Die Tragödie nimmt ihren Lauf.

Premiere vor historischer Kulisse

Das Theater Magdeburg inszeniert dieses weltberühmte Musical "West Side Story" von Leonard Bernstein nun als Freiluft-Spektakel. Freitagabend um 21 Uhr ist Premiere. Dazu verwandelt sich der historische Domplatz in das Manhattan von damals. Die Straßen werden nachgebildet, in denen sich die verfeindeten Banden begegnen und bekämpfen. Die Bühne misst etwa 900 Quadratmeter, bietet also viel Raum für Action und realistische Darstellungen.

Um dieses ehrgeizige Projekt zu stemmen, hat sich das Theater wieder ein "Schwergewicht" der Branche an die Seite geholt - Regisseur Gil Mehmert. Er ist für seine Musicalinszenierungen bereits mehrfach ausgezeichnet worden, zuletzt 2016 für "Hair" in München. 2013 hatte Mehmert schon "Les Miserables" mit großem Erfolg auf dem Domplatz inszeniert. Nach Angaben des Theaters erzählt Mehmert Bernsteins Abwandlung des Shakespeare-Klassikers "Romeo und Julia" so gegenwärtig wie möglich. In der Pressemitteilung heißt es: "Die konfliktreiche Suche der Jugendlichen nach einer eigenen Identität und dem Umgang mit unterschiedlichen kulturellen Gruppen, ist auch heute noch hoch aktuell."

Die Chemie stimmt

Doch damit der Funke der Liebesgeschichte zwischen Tony und Maria auf das Publikum überspringt, sind vor allem die Musicaldarsteller gefragt. Und da hatte das Theater bei der Auswahl offenbar ein glückliches Händchen.

Zwei, die sich verstehen. Bildrechte: Theater Magdeburg/Andreas Lander Die Wienerin Irena Flury spielt die Maria. Und sie sagt auf der Pressekonferenz: "Ich hab den großen Vorteil, dass ich als Maria im Zweifelsfall immer meinen Tony anschauen kann. Und da hab ich mit Anton einen Kollegen, wo das wirklich ein Geschenk ist, wo man hinguckt." Anton sei sehr begabt und habe ein Riesenherz. "Und der guckt einen an und man muss gar nicht mehr so viel spielen, das ist ein Glücksfall."



Mit "Glücksfall" meint Irena Flury Anton Zetterholm. Der Schwede schlüpft im Musical in die Rolle des Tony. Und auch er ist von seiner Bühnenpartnerin sehr angetan. "Es ist wichtig, dass man sich gut versteht. Es ist eine tolle Branche." Und er fügt lachend hinzu:

Ich darf am Abend die schöne Maria küssen. Es könnte schlimmer sein. Anton Zetterholm, Muscial-Darsteller

Die Gesangs-Passagen der Protagonisten Tony und Maria zählen zu den anspruchsvollsten im Musicalfach. Insgesamt stehen etwa 45 Darstellerinnen und Darsteller auf der Domplatzbühne.