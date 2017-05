Nachdem der Verkehr rund um die Rappbodetalsperre im Harz am Sonntag nahezu zum Erliegen gekommen ist, sind erste Verbesserungs-Vorschläge im Gespräch. Grund für das Chaos war ein Besucheransturm auf die neu eröffnete Hängebrücke. Ein Besucher sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ein Bus-Shuttle könne die Situation entschärfen. Eine Touristin forderte, eine zweite Kasse für den Kartenverkauf zu öffnen. Auch die Ausschilderung sei verbesserungswürdig, sagten andere. Insgesamt müssten mehr Parkplätze her, lautete eine weitere Forderung.

Die Polizei meldete am Sonntag kilometerlange Staus in alle Richtungen. Den Angaben zufolge waren viele Parkplätze "völlig überfüllt". Hunderte Autos seien im absoluten Halteverbot abgestellt worden. Dadurch seien auch Zufahrten zu den Talsperreneinrichtungen und für Rettungsfahrzeuge blockiert worden. Besucher mussten Wartezeiten von mehr als zwei Stunden in Kauf nehmen, ehe sie die Brücke betreten konnten.