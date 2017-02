Täter waren bewaffnet Schon wieder Raubüberfall in Magdeburg

Zum fünften Mal binnen weniger Tage hat es in Magdeburg einen Raubüberfall gegeben. Nach Polizeiangaben drangen am Dienstagabend maskierte Täter in einen Supermarkt ein und bedrohten eine Angestellte mit einer Waffe. Sie erzwangen so die Herausgabe von Bargeld. Einer der Männer schoss mehrmals in den Verkaufsfraum. Anschließend flüchteten sie.