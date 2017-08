25 Jahre Wiederaufbau Das Wunder von Wehrstedt

Der Bau von Kirchen dauert Monate oder gar Jahre. In Wehrstedt, einem Ortsteil von Halberstadt im Harz, ging das vor 25 Jahren viel schneller: Innerhalb von 60 Stunden wurde die in Trümmern liegende Kirche wiederaufgebaut. Gekostet hat es nichts, da Unternehmen Material und Arbeitskraft spendeten.

Ermöglicht wurde der Wiederaufbau der St. Laurentius Kirche durch die ARD-Show "Jetzt oder nie“. In der Sendung wurden scheinbar unlösbare Aufgaben angegangen, die in kürzester Zeit und ohne Geld gemeistert werden mussten. So wurden in den insgesamt 17 Ausgaben neben der Wehrstedter Kirche auch ein Kindergarten und ein Zirkus gebaut.

Am 25. August 1992 rückten viele Unternehmen an der St. Laurentius Kirche an, um sich der schwierigen Aufgabe zu stellen. In den nächsten drei Tagen arbeiteten mehr als 60 Betriebe und Freiwillige rund um die Uhr an der Kirche. Das Dach wurde erneuert, der Fußboden gelegt und ein neuer Kirchturm errichtet. Am dritten Tag um 17 Uhr war es geschafft und die Kirche konnte mit einer Taufe eingeweiht werden.