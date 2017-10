Die Wiener Straße in Magdeburg wird am Montagnachmittag komplett für den Verkehr freigegeben. Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten, sind die Bauarbeiten für die rund einen Kilometer lange Straßenbahnstrecke weitgehend abgeschlossen. Ein Sprecher der Verkehrsbetriebe sagte, in der Mitte der Straße seien Schienen verlegt worden. Rechts und links hätten die Bauarbeiter Fahrspuren für Autos angelegt. Außerdem sei in den Gleisen Rasen gepflanzt worden.

Auch an der Südring-Kreuzung tut sich etwas: Am Montag soll die Ampel angeschaltet werden. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Den Angaben zufolge müssen sich Autofahrer dennoch auf vereinzelte Störungen einstellen – voraussichtlich bis November. Grund sei, dass noch an Abwasser- und Telekommunikationsleitungen gearbeitet werde. Wie es weiter hieß, soll die erste Straßenbahn im Spätsommer 2018 auf der neuen Strecke rollen. Bis dahin werde an der Kreuzung von Leipziger Straße, Wiener Straße und Raiffeisenstraße ein Gleisviereck gebaut. "Dieses schließt die Neubaustecke in der Wiener Straße sowie die noch zu bauende Neubaustrecke in der Raiffeisenstraße an das bestehende Straßenbahnnetz an", sagte ein Sprecher.

Straßenbahnnetz wird erweitert

An der Bahntrasse in der Wiener Straße wird bereits seit mehreren Monaten gebaut. Sie gehört zu einem Projekt, mit dem die Verkehrsbetriebe eine zweite Nord-Süd-Verbindung bauen. In diesem Zuge wird das Bahnnetz bis 2019 um insgesamt knapp 14 Kilometer erweitert. Die Wiener Straße war während der Abeiten nur in Richtung Leipziger Straße für den Verkehr befahrbar. Allerdings wurde bereits im Oktober die zweite Fahrspur für Anlieger und Busse freigegeben.

Ebenfalls am Montag wird laut MVB die neue Ampelanlage am Südring ihren Betrieb aufnehmen. Das hat zur Folge, dass der Südring in Richtung Halberstädter Straße am Montag gesperrt wird. Wie es weiter hieß, werden ab dieser Woche wieder alle Fahrspuren am Südring nutzbar sein.

