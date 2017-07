Derenburg im Harz Projekt für Wildbienen

In diesem Erdhügel haben die Wildbienen ihren Stock angelegt. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Gemeinde, Wissenschaftler und Landwirt Klaus Münchhoff aus Derenburg arbeiten in dem Projekt Hand in Hand. Münchhoff hat zum Beispiel an einem Feldrand einen Erdhügel aufgeschüttet, in dem die Wildbienen nun ihren Stock angelegt haben. "Wir legen diese Flächen auch an, indem wir sie mulchen oder Aussaat aufbringen", erzählt der Landwirt.



Seit 2014 werden diese "eh da"-Flächen gefördert. Modellregionen wie Derenburg werden wissenschaftlich vom Forum Moderne Landwirtschaft aus Berlin begleitet. "Grundgedanke ist die Förderung biologischer Vielfalt", sagt Projektleiterin Kerstin Krohn. Seltene Pflanzen und Tiere sollen so trotz stark strukturierter Landwirtschaft wieder mehr Lebensraum bekommen.