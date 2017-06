Unterschlupf haben die Tiere in verwilderten Gärten und auf verlassenen Grundstücken am Schmiedeberg gefunden. Dort wird nun aufgeräumt: Ein schweres Spezialfahrzeug beseitigt den Wildwuchs, um die Rotte heimatlos zu machen.

Kartoffeln, Blumenzwiebeln, Gurken und Tomaten: Die Wildschweine bedienen sich gern an den Gemüse- und Blumenbeeten der Anwohner, statt im nahen Wald Nahrung zu suchen. Bildrechte: MDR/Sandòr Tòth

Mit lautem Getöse frisst sich die Maschine durch das dichte Unterholz. Sie reißt Sträucher und kleine Bäume aus. Die Pflanzen werden zu Kleinholz geschreddert. So soll den Tieren praktisch das Zuhause genommen werden – in der Hoffnung, dass sich die Wildschwein-Rotte in ihr natürliches Umfeld, in die nahegelegenen Wälder, zurückzieht. Der Weg dorthin wird den Schweinen aber nicht leicht gemacht: Im Wald liegen Jäger auf der Lauer und erwarten die flüchtenden Tiere.