Heute vor 90 Jahren Willy Steinkrauß und sein waghalsiges Unterfangen

Es ist der 6. Februar 1927, als Willy Steinkrauß ein wagemutiges Unterfangen startet: Der Wind pfeift an diesem Sonntagmorgen, die Sicht in Richtung Brocken ist schlecht. Und doch startet der 33-Jährige den Motor seines einmotorigen Flugzeugs. Steinkrauß hat ein Ziel: Er will auf dem Gipfel des Brockens landen – mitten im Schnee.

Als er, der während des Ersten Weltkriegs als Aufklärungsflieger eingesetzt war, am Flugplatz in Halberstadt abhebt, sitzt neben ihm Herr Brinkel. Ein Geschäftsmann aus Halberstadt. Er hat das waghalsige Unterfangen bezahlt. Was Brinkel und Steinkrauß erleben, schreibt der Pilot später auf.

Der Harz war noch in Nebel gehüllt. Wir flogen daher nach dem Kompass in Richtung Wernigerode-Ilsenburg. Als wir Ilsenburg unter uns liegen sahen, schlugen wir die Südwestrichtung ein, um so an den Brocken heranzufühlen. Als wir die Scharfensteinklippe unter uns sahen, hellte sich plötzlich der Himmel auf und die Sonne beleuchtete den Brocken sowie das Brockenhotel und das Obeservatorium, uns so den Weg zeigend. Willy Steinkrauß

Dass es Notizen wie diese heute, 90 Jahre später, noch gibt, ist der Verdienst von Hanns-Michael Noll. Er lebt in Blankenburg und ist der Enkel von Steinkrauß. Noll hat sich viel mit dem Leben seines Großvaters beschäftigt. Die Erinnerungsstücke, darunter ein Stück eines Propellers, Fotos und Briefe, bewahrt er in einem kleinen Koffer auf. "Seine ganze Leidenschaft war das Fliegen. Deshalb ist er auch auf die Idee gekommen, im Winter zum Brocken zu fliegen", sagt der ehemalige Blakenburger Bürgermeister über seinen Großvater. Das sei auch der Versuch gewesen, in schwierigen Zeiten auf sich aufmerksam zu machen. Der Enkel von Willy Steinkrauß, Hanns-Michael Noll, besitzt noch heute zahllose Erinnerungsstücke wie die abgebildeten. Er bewahrt sie in einem kleinen Koffer auf. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Das scheint naheliegend, wenn man die Lebensumstände von Willy Steinkrauß betrachtet. Er ist damals Inhaber einer kleinen Luftfahrtgesellschaft. Das Geschäft sei eher schlecht als recht gelaufen, sagt sein Enkel. Steinkrauß bietet Wasser-, Passagier- und Reklameflüge an. So ist der Flug an diesem Sonntag im Februar 1927 auch ein Stück Werbung für sich selbst – vor allem, weil das Unterfangen glückt.

Trotz Vollgas und einer Landegeschwindigkeit von 80 Kilometern wurde plötzlich die Maschine von dem herrschenden Abwind heruntergedrückt und ich musste so die Maschine vor dem Landekreuz aufsetzen. Eine mit Schnee bedeckte Tanne stellte sich jedoch dem Flugzeug in den Weg und hinderte so die Maschine am Auslauf. Willy Steinkrauß

Dennoch: Der Jubel ist groß, als Steinkrauß und Brinkel auf dem schneebedeckten Brockengipfel die Maschine verlassen. "Später", sagt Hanns-Michael Noll, "wurde in Halberstadt ein großer Flieger-Ball veranstaltet." Und trotzdem bleibt Willy Steinkrauß der wirtschaftliche Erfolg verwehrt. In der Wirtschaftskrise gibt er die Fluggesellschaft auf.