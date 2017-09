Während der Bahnfahrt Mails schreiben oder Internetseiten aufrufen - das ist nun auch auf den Bahnstrecken von Naumburg bis zur Altmark möglich. Eine halbe Million Euro jährlich steckt das Land nach eigenen Angaben in diesen WLAN-Service.

Doch von einer flächenendeckenden Versorgung ist Sachsen-Anhalt noch weit entfernt. Das räumt auch Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel ein. "Wir haben den Standard noch nicht erreicht", so Webel zu MDR SACHSEN-ANHALT.

Ohne Mobilfunknetz kein WLAN

Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) sieht Sachsen-Anhalt als "Vorreiter" beim WLAN-in Zügen. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke Ein Problem liegt in der Technik, die dem kostenlosen Internet zugrunde liegt. In den Zügen sind sogenannte "Access Points" installiert. Die Zugangspunkte wandeln das Signal vom Mobilfunknetz in herkömmliches WLAN um. Dort, wo es kein Internet über den Mobilfunk gibt, gibt es demnach auch kein WLAN.



Vor allem in den ländlichen Regionen im Norden Sachsen-Anhalts gibt es weiße Flecken bei der Funkversorgung. Doch der Verkehrsminister gibt sich zuversichtlich: "Wir versuchen die Mobilfunkbetreiber zu motivieren, entlang unserer Schienennetze flächendeckend Internet zur Verfügung zu stellen."

Streaming nicht möglich

Zumindest die Technik in den Zügen soll in naher Zukunft komplett modernisiert sein. Für die Elbe-Saale-Bahn wurden insgesamt 60 Wagen umgerüstet, damit das Smartphone sich mit dem Funknetz verbinden kann. In der Praxis soll dies so funktionieren: Das Handy sucht das WLAN-Netzwerk und ruft ein Portal der Elbe-Saale-Bahn auf. Dort müssen die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden, dann kann es losgehen. Doch Videos schauen ist auch weiterhin nur in der Theorie möglich, denn das Datenvolumen ist auf 50 Megabyte pro Fahrt begrenzt - de facto können nur einzelne Internetseiten aufgerufen und E-Mails gelesen werden.

Verkehrsminister sieht Sachsen-Anhalt als Vorreiter

Trotz dieser Einschränkung sieht Verkehrsminister Webel Sachsen-Anhalt als "Vorreiter in Deutschland" beim WLAN in Zügen. "Ab Dezember 2018 haben wir auf allen Strecken in Sachsen-Anhalt WLAN", sichert er zu. Darauf sei bei den Ausschreibungen für künftige Bahnbetreiber geachtet worden. "Wir hoffen, dass damit auch mehr Leute gereizt werden, vom privaten Auto in den Nahverkehr umzusteigen." Auf den Strecken der Elbe-Saale-Bahn gibt es gratis WLAN-Empfang. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK