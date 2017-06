Schäden nach Unwettern Wöchentliche Schlammlawinen in Wormsdorf

Hauptinhalt

Ein Unwetter hat in Wormsdorf im Bördekreis für Schäden gesorgt. Nicht zum ersten Mal, denn in den verganenen Wochen ergossen sich gleich vier Schlammlawinen in den Ort. Eine einfache Lösung zeichnet sich nicht ab.