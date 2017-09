Elfriede Göpel ist heute 83 Jahre alt. Anfang der 70er Jahre ist sie als eine der ersten in den zehnstöckigen Plattenbau in Wolmirstedt eingezogen. Noch heute wohnt sie im 6. Obergeschoss. Eigentlich ist sie für ihr Alter noch selbstständig. Doch seit Mitte August ist sie auf die Hilfe ihrer Kinder angewiesen. Denn seit mehr als zwei Wochen ist der Aufzug stillgelegt. Der Lift hat genauso viele Jahre auf dem Buckel wie die Platte: 45.

Eine Welle im Getriebe des Fahrstuhls hat ihren Geist nun aufgegeben und muss umständlich repariert werden. Das übernimmt eine Spezialfirma in Halle. Sie hat sich Mitte August das Getriebe aus dem Zehngeschosser in Wolmirstedt geholt und saniert es zur Zeit. Denn: Für die Aufzüge aus der DDR-Zeit gibt es keine Ersatzteile mehr. Das heißt für die Menschen in der Platte: Treppensteigen statt Aufzug fahren.