10 Jahre "Schülergremium" Schüler richten über jugendliche Straftäter

Dabei sind den jugendlichen Richtern bei der Suche der Wiedergutmachungen und Sanktionen nur durch die Gesetze Grenzen gesetzt – und oft sehr wirksam, da sie sich an den Lebenswelten der Betroffenen orientierten, so der Träger des Projektes, das Anti-Gewaltzentrum-Harz.

Justizministerin Keding ist Fan des Projektes. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Justizministerin Sachsen-Anhalts, Anne-Marie Keding, ist begeistert von der Aktion. "Ich bin ein großer Fan von dem Projekt", erzählt sie am Rande der Feierstunde zum zehnjährigen Jubiläum des "Schülergremiums" in Halberstadt. "Das ist toll, wenn sich Jugendliche mit Gleichaltrigen über die Tat auseinandersetzen", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Es gehe darum, Jugendlichen auf Augenhöhe klar zu machen, dass sie mit ihrem Verhalten auf dem Holzweg sind.



Man nimmt an, dass Reaktionen von Gleichaltrigen auf jugendliche Straftäter einen stärkeren Effekt haben, als durch ein normales Jugendstrafverfahren. Pubertierende reagierten häufig uneinsichtig auf Vorschläge und Sanktionen von Erwachsenen. Erfahrungen mit "Teen Courts" in den USA und kriminalpädagogische Schülerprojekte in Deutschland hätten das bestätigt, so der Projektträger.