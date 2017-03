Brandanschlag vom September Polizei identifiziert mögliche Zeugen

Im September standen 18 Autos am Magdeburger Hauptbahnhof in Flammen, darunter auch sieben Fahrzeuge der Bundespolizei. Nach der Veröffentlichung von Videoaufzeichnungen konnte die Polizei jetzt zwei mögliche Zeugen identifizieren. Sie sollen in den kommenden Tagen befragt werden.