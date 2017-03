Die Polizei sucht Zeugen im Fall der angezündeten Polizeifahrzeuge am Hauptbahnhof Magdeburg vom September 2016 jetzt öffentlich Zeugen. Damals standen sieben Fahrzeuge der Bundespolizei und elf weitere Privatfahrzeuge in Flammen.

Andreas von Koß, Pressesprecher des Landeskriminalamtes, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben soweit alle Spuren, die wir am Tatort gefunden haben, ausgewertet. Die Ermittlungen liefen meistens ins Leere." Auf Videoaufnahmen vom Hauptbahnhof seien jedoch sechs Personen zu sehen, die sich zur fraglichen Zeit in Tatortnähe aufgehalten haben. Die Aufnahmen entstanden am frühen Morgen des 8. September 2016, zwischen 1:51 Uhr und 2:25 Uhr.