Die Zollbrücke in Magdeburg wird nun doch nicht gesperrt. Das bestätigte das Technische Polizeiamt am Dienstag MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach haben in den vergangenen Tagen Probebohrungen stattgefunden. Dabei wurde kein Sprengstoff entdeckt.

Das Technische Polizeiamt hatte zunächst vermutet, dass in den Kammern der Steinmauern größere Mengen Sprengstoff aus dem Zweiten Weltkrieg lagern könnten. Eigentlich war geplant, dass der Kampfmittelräumdienst das prüfen und die Munition gegebenenfalls entschärfen sollte.

Deshalb war angekündigt worden, dass die Brücke nachts dreimal voll gesperrt werden müsse – erstmals in der Nacht zu Mittwoch. Die Kammern hinter den Steinmauern der Brücke waren kürzlich entdeckt worden. Es war jedoch nicht klar gewesen, was sich darin befindet. Das Polizeiamt hatte mitgeteilt, dass es sich bei dem vermuteten Sprengstoff um wahrscheinlich ungefährliche Munition handeln dürfte: Sie hätte wohl per Stromimpuls gezündet werden müssen.

Relikt aus der Kaiserzeit

Verklumpter Sprengstoff: In der Anna-Ebert-Brücke in Magdeburg waren vergangenes Jahr mehr als 100 Kilogramm Sprengstoff gefunden worden. Bildrechte: Technisches Polizeiamt Stadthistoriker Gert Sommerfeldt sagte MDR SACHSEN-ANHALT vergangene Woche, er gehe nicht davon aus, dass im Innern der Brücke tatsächlich Sprengstoff gefunden werde. "Ich hatte die Möglichkeit, die Brücke von unten zu sehen. Dabei sind mir keine entsprechenden Kammern aufgefallen", erklärte Sommerfeldt. Er verwies außerdem die Arbeit eines Architekten, der die Brücke in der Vergangenheit rekonstruiert hatte. "Bei dieser Gelegenheiten hätte er auch auf solche Sprengkammern stoßen müssen." Sommerfeldts Vermutung stellt sich nun als richtig heraus.

Dass überhaupt Sprengstoff in der Brücke vermutet wurde, hängt mit einem Relikt aus der Kaiserzeit zusammen: Seither hatten Brücken im Notfall gesprengt werden können, um Feinde abzuhalten. Hinweise darauf gab es auch, als im September vergangenen Jahres mehr als 100 Kilogramm Sprengstoff in der Anna-Ebert-Brücke gefunden wurden. Dabei hatte sich herausgestellt, dass die Munition bereits seit dem Zweiten Weltkrieg dort lagert.

Die Anna-Ebert-Brücke liegt nur wenige Meter von der Zollbrücke entfernt und hatte während der Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes mehrfach gesperrt werden müssen.

