Zoo Magdeburg Pflege-Tigerkind Stormi zieht ins Gehege

Ein Flaschenkind wird groß: Für das per Hand großgezogene Tigerkind Stormi aus dem Zoo Magdeburg begann am Dienstag ein neuer Lebensabschnitt. Stormi nennt nun ein artgerechtes Gehege ihr neues zu Hause.

So wurde aus dem flauschigen Kätzchen mittlerweile ein 14 Kilogramm schwerer und wilder Racker. Die Spuren sind auch an den Armen der Pflegerin sichtbar, der als Spielgefährtin natürlich ein schützendes Fell fehl. Ein Tiger ist eben kein Haustier. Je größer Stormi wurde, desto mehr Platz brauchte sie zum Klettern und Springen. Für die Zieh-Mama heißt es nun Abschied nehmen. Sie sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir müssen jetzt so langsam loslassen. Wir haben sie jetzt auch schon eingewöhnt im Zoo, in ihr zukünftiges Heim, wo sie erstmal vorrübergehend untergebracht wird. Das klappt hervorragend."