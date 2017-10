An der Autobahn 2 bei Magdeburg sollen in den nächsten Wochen zwei stationäre Blitzeranlagen installiert werden. Der Sprecher des Ministeriums, Danilo Weiser, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man habe festgestellt, dass die A2 ein Schwerpunkt mit sehr vielen Unfällen sei, bei denen viele Schwerverletzte und Tote zu beklagen seien. "Wir wollen das entschärfen und nicht tatenlos zuschauen", so Weiser.

Auf der A2 kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Toten. Erst am Dienstag war ein Auto bei Magdeburg auf einen Lkw aufgefahren. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die neuen Anlagen sollen bis Ende des Jahres in Richtung Berlin zwischen Bornstedt und dem Rasthof Börde sowie in Richtung Hannover hinter der Anschlussstelle Magdeburg-Rothensee installiert werden. Die Standorte seien gezielt ausgewählt worden. Bei den Blitzern handelt es sich laut Weiser um sogenannte intelligente Blitzer, die auf temporäre Tempolimits reagieren. "Wir werden uns nach einer Frist ansehen, ob die Unfallzahlen sinken. Wenn es einen deutlichen Rückgang gibt, wird geprüft, ob weitere Blitzer an A9, A14 und A38 aufgestellt werden", so Weiser weiter.

Das Land rechnet mit Einnahmen durch die Blitzer im siebenstelligen Bereich. Das Personal in der Zentralen Bußgeldstelle soll deshalb aufgestockt werden.

Was ist das Besondere an den neuen Blitzern?

Die Blitzer können die Geschwindigkeitüber auf drei Spuren messen. Bildrechte: JENOPTIK AG Die Anlagen können über drei Spuren hinweg erkennen, ob sie die Geschwindigkeit eines Lkw oder eines Pkw kontrollieren. Außerdem sind nicht auf ein bestimmtes Tempolimit festgelegt, da die Blitzer mit den digitalen Hinweistafeln auf der A2 gekoppelt sind. Der Sprecher des Innenministeriums, Danilo Weiser, erklärt dazu: "Ist zum Beispiel wegen Aquaplaning ein Tempolimit auf 80 oder 90 km/h angesetzt, dann registrieren die Blitzer das temporäre Tempolimit – und lösen auch aus."

Wurde bisher nicht kontrolliert?

Bisher hat die Polizei mit mobilen Blitzern an der A2 kontrolliert. Nach Angaben des Innenministeriums sind die Kontrollen aber nur schwer mit den üblichen Polizeiabläufen umsetzbar gewesen.

Geht es bei den neuen Blitzern auch um Geld?

Die Unfallvermeidung steht im Vordergrund, sagt das Ministerium. Aber es wird auch mit Einnahmen im sechs bis siebenstelligen Bereich gerechnet. Schließlich können die Blitzer rund um die Uhr aktiv sein und senden ihre Fotos direkt digital zur Auswertung in die Bußgeldstelle.

Wer betreibt die neuen Blitzanlagen?

Die Firma Jenoptik aus Jena stellt die Geräte die Anlagen des Typs Traffistar S 330 zur Verfügung und übernimmt auch die Wartung. Das Land zahlt keine Betriebskosten. Dafür erhält Jenoptik einen Anteil der eingenommenen Verwarn- und Bußgelder.

Wie hoch waren in der Vergangenheit die Bußgeld-Einnahmen und wer bekommt sie?

Die Anlagen sind mit den digitalen Warntafeln gekoppelt. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß Die Einnahmen teilen sich zu je 50 Prozent die Kommunen, also die Städte und Gemeinden an den Autobahnen, und das Land. Und sie steigen kontinuierlich. So haben die Kommunen im Jahr 2013 etwa 443.000 Euro Bußgeld eingenommen, im Jahr 2016 waren es schon rund 858.000 Euro.



Insgesamt wurden 2016 rund 250.000 Autofahrer im Land geblitzt, gelasert oder gefilmt.

Was sagen die Automobilclubs zu den Kontrollstellen?

Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt zeigte sich eher skeptisch. Sprecherin Anne Heinrich sagte, man lehne Blitzer nicht grundsätzlich ab, da sie einen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit leisten könnten. Gerade die A2 sei aufgrund des Verkehrsaufkommens tatsächlich an ihrer Belastungsgrenze. Zur Verkehrserziehung seien die üblichen Polizeikontrollen, bei denen Temposünder nicht einfach geblitzt, sondern auch angehalten werden, wohl effektiver.

Der Verkehrsclub Deutschland, der eher ökologisch ausgerichtet ist, begrüßte dagegen die Pläne. Sprecher Michael Müller-Görnert erklärte, generell seien Kontrollen richtig, da überhöhtes Tempo eine der Hauptursachen für Unfälle im Straßenverkehr sei. Der VCD sehe den Schritt als notwendige Maßnahme, die Autofahrer zu einem vernünftigen Tempo zu bewegen.

Mehr zum Thema