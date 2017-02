Nach der Serie von Raubüberfällen in Magdeburg und Schönebeck ist auch der zweite Tatverdächtige gefasst worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach wurden die Ermittler am Dienstagabend bei einer Routinekontrolle in Magdeburg auf den Mann aufmerksam. Als sie die Papiere des 20-Jährigen überprüfen wollten, flüchtete er zunächst. Bundespolizisten konnten den Mann aber wenig später in der Stadt stellen.



Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl wegen eines anderen Vergehens vor. Die Polizisten fanden bei dem Mann eine Schreckschusspistole und einen Schlagring. Er sitzt inzwischen wegen des bestehenden Haftbefehls in Untersuchungshaft. Angaben zu den Überfällen machte er laut Polizei nicht.