Hartmut besteht die Aufnahmeprüfung auf Anhieb - doch es erfolgt die Ablehnung. Hartmut hatte Verwandtschaft im Westen, offenbar war das ein Grund dafür. Im Sommer dann der nächste Rückschlag: Der Vater stirbt. Plötzlich steht Mutter Christa mit ihrem 18-jährigen Sohn Hartmut und der drei Jahre älteren Schwester Carola alleine da.

Die großen Ferien rückten heran und damit auch der Armeedienst: Nach dem Sommer wird Hartmut für drei Jahre in die NVA eintreten müssen. Eine unerträgliche Situation für den sensiblen, jungen Mann.

Ohne Studium und den Militärdienst vor Augen sah Hartmut keinen anderen Ausweg. Er wollte in den Westen. Von seinem Vorhaben erzählte er niemanden etwas. Seiner Mutter Christa sagte er, er fahre auf Studienreise nach Leningrad mit seinen zukünftigen Kommilitonen. Doch stattdessen nimmt Hartmut am 31. Juli 1986 den Zug von Magdeburg in den tschechoslowakischen Grenzort Usti nad Labem in Böhmen. Von hier aus soll es weiter nach Bratislava gehen – Ziel: die Jugendherberge „Druzba“ im Stadtteil Petržalka unweit der österreichischen Grenze.

Der tschechoslowakische Geheimdienst protokollierte den "Grenzversuch" genau. Damals standen dort über zwei Meter hohe Maisfelder, die bis kurz an die Grenze zum Westen heranreichten. Eine Woche lang kundschaftete er die Gegend aus.



Am Abend des 8. August 1986 will Hartmut sein Vorhaben in die Tat umsetzen. In einer braunen Ledertasche trägt er eine Karte und eine Beißzange mit sich. Es gelingt ihm mehrere Grenzanlagen zu überwinden und das hohe Maisfeld zu erreichen, das die Tschechoslowakei von Österreich trennt.

Tschechoslowakische Grenzer leisteten keine Erste Hilfe

Was Hartmut aber nicht wusste: Die tschechoslowakischen Grenzer haben speziell auf Menschen abgerichtete Hunde. Beim Durchtrennen des Stacheldrahtes löst Hartmut ein Signal in der nächstgelegenen Grenzkompanie aus. Es ist 22:16 Uhr – Grenzalarm! Die Grenzsoldaten lassen zwei große Schäferhunde frei.

Hartmut rennt um sein Leben. Doch 22 Meter vor dem Feldweg, an dem Österreich beginnt, holen ihn die Hunde ein, reißen ihn zu Boden und verletzen ihn schwer. Etwas später kommen die Hundeführer dazu, versuchen Hartmut zu befragen, ob er Komplizen hat, ob noch wer in der Gegend ist. Doch Hartmut liegt am Boden und fleht um Hilfe. Er hat schwere Bisswunden am Kopf und an den Ober- und Unterschenkeln, ganze Fleischfetzen rissen sie dem Jungen aus seinem Leib.

In den Stasi-Akten über Hartmut Tautz wird später stehen:

Die unmittelbar danach eintreffende Grenzstreife leistete sofort erste Hilfe und verständigte umgehend einen Notdienst. Der am Ereignisort eintreffende Arzt ließ Tautz sofort in das Militärkrankenhaus Bratislava überführen Hartmuts Stasi-Akte BStU

Eine bewusste Lüge. Niemand leistet Hartmut erste Hilfe, kein Arzt wird zum Ereignisort bestellt. Eigentlich sind es nur zwanzig Minuten mit dem Auto bis ins Militärkrankenhaus nach Bratislava, aber es dauert knapp zwei Stunden bis Hartmut eingeliefert wird. Da ist es schon zu spät. Hartmut erleidet in einen schweren Schock und verstirbt in der Nacht zum 9. August 1986 an den Folgen des hohen Blutverlustes. Hervorgerufen durch die Bisswunden von zwei gezielt auf Menschen abgerichteten Tieren, gegen die er keine Chance hatte.

Zwei Tage später wird Hartmuts Leiche vom Gerichtsmedizinischen Institut in Bratislava untersucht. Der zuständige Gerichtsmediziner Jaroslav Sochor stellt in seinem Gutachten fest: Hartmuts Tod hätte durch eine rechtzeitige Bereitstellung professioneller medizinischer Hilfe sehr effizient vermieden werden können.



In den Akten des Geheimdienstes findet sich dazu freilich nichts.